消息面：

1.《華爾街日報》援引消息人士報導，美國證券交易委員會（SEC）考慮大幅修改與股市運作相關的監管規範，近幾周來，該監管機關官員已著手進行相關研究，SEC主席Gary Gensler料將於周三發表相關談話。

2.本周將標售960億美元債券，以及周五發布的CPI數據料將顯示美國通膨仍然居高不下，周一美國10年期公債殖利率為3周以來首度漲破3%，尾盤上漲10.4基點，最高報3.044%。

3.美股拉回，市場避險偏好升溫，周一尾盤ICE美元指數上漲0.33%，報102.43。

4.美元走高，以及美國10年期債息觸及近一個月來新高，周一紐約期金收跌0.4%，為每盎司1843.7美元。其他貴金屬方面，7月白銀漲0.18美元，收在每盎司22.09美元。7月白金漲13.60美元，收在每盎司22.09美元。9月鈀金漲10.20，為每盎司1996.10美元。

5.沙烏地阿拉伯大幅提高7月對亞洲和歐洲的原油官方售價，顯示原油供應仍將吃緊，儘管合稱OPEC+的石油輸出國組織與減產盟友已同意在接下來兩個月加快增產步伐。惟國際油價盤中由升轉跌，紐約期油收跌0.31%，報每桶118.5美元，盤中一度漲1.79%，報每桶121美元，創下近3個月新高。布蘭特期油收跌0.17%，為每桶119.51美元，盤中最高站上121.95美元。市場認為OPEC+雖然同意提前加速擴產，但不太可能滿足需求，因為俄羅斯等幾個成員國無法提高產量，另一方面，美國迎來駕車出遊旺季，對石油的需求飆升，而中國也正在放寬防疫封控措施。