國民黨台北市前議員羅智強昨日（6）在臉書發文表示，行政院前院長張善政的回應，形同給他「補正程序正義」訴求的軟性拒絕，他將繼續為桃園祈福與發聲；無黨籍立委高金素梅則在羅文下留言，「我將全力支持經過初選的勝出者」。而羅雖已宣布不參選桃園市長，卻仍沒放棄在桃園行腳，港媒評論認為，從高金所言可見端倪，羅應打算「以退為進」，桃園之亂後續還有戲可看，而張日後恐面臨伸手求不到人輔選的困境。

羅智強昨日在臉書發文稱，張善政的臉書貼文，其實已算是對他的第一策「補正程序正義」的軟性拒絕，既然如此，他也沒必要再提第二策和第三策去為難張了，因為「言責已盡」，即日起他將繼續專心走桃園為桃園祈福、為民喉舌。

高金素梅隨即在羅智強臉書文章下留言，指國民黨苗栗所有的縣長參選人共同決定舉辦初選，並將團結支持初選勝出者，這是「良性的示範」；而在桃園，她尊敬張善政也欣賞呂玉玲和羅，她將「全力支持經過初選的勝出者」，並稱這也是「贏得大選的勝選方程式」。高金並引用《論語》名句「揖讓而升，下而飲，其爭也君子」，強調期待國民黨讓外界看到不一樣的國民黨。羅則回應高金：「所有的期待，都是希望的源頭，我們透過努力去實現。」

高金素梅與羅智強的互動，引發香港媒體《中評社》的關注。今日發表評論直言，從高金的話可見羅認為「理應回到初選」的心境，尤其羅雖宣布不參選桃園市長，卻仍沒有放棄在桃園行腳，挾著超高網路聲量的羅，應是打算「以退為進」，還續還有戲可看，而高金的話也可見端倪。

評論分析，羅智強退選應是打算轉換為「輔選」的角色，畢竟年底桃園市議員選舉將至，而桃園的選情更能延伸到竹苗，如今的態勢是不少人想來跟羅靠攏；高金素梅身為超級戰將又是原住民代表，在桃園原鄉可謂一呼百應，影響力不容小覷。張善政日後要請人幫輔選，但羅、高金以及桃園在地政治人物是否願協助，將成為張未來要面對的大麻煩。