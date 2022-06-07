台灣去年9月23日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，至今尚未有動靜，引發外界關注。行政院政務委員鄧振中今天表示，台灣在國際環境，很多事情只能做，不方便到外面說，一說會惹出很多問題；對於中國表態要比台灣先加入CPTPP，鄧振中說，我們不能讓這個事情發生，一旦中國先入會，就對台灣擁有否決權，目前成員國都在處理英國的入會案，台灣加入CPTPP可能還要等一下，時間點難以推估。

中國跟台灣去年相繼提出CPTPP入會申請案，面對中國比我們早遞出申請，鄧振中表示，台灣做事很周到，遞出申請前跟每個成員國打招呼，不知道中國從哪邊得知消息，比我們早提出申請，事後詢問很多國家，中國事前沒有先打招呼，突襲式出手，我方確實沒有預期中國會在那個時間點遞交申請案。

對於中國表態要先加入CPTPP，鄧振中說，如果中國比我們先加入，台灣入會申請就會被否決，不能讓這個事情發生，台灣靠本事爭取其他成員國支持，例如台灣參加WTO20年，沒人告我們，反而是告中國的案子很多；另外，台灣的體制非常透明，近年來更是開放日本福島食品跟萊克多巴胺殘留容許量，證明政府不會講假話及願意跟國際標準接軌的決心。

鄧振中坦言，台灣跟中國申請加入CPTPP，免不了碰到政治問題，雖然很多國家希望中國加入，但也很多國家對中國有疑慮，尤其是相關高標準，中國不一定能做到；反觀台灣，在成員國眼裡就是模範生，徹底的市場經濟。

鄧振中強調，我們當然希望能越早加入CPTPP越好，但目前成員國在處理英國入會申請，樂觀一點今年完成，慢的話要等到明年，台灣的申請案可能要再等一下，他也感受到蔡總統對於加入CPTPP很著急，會持續努力來推動。