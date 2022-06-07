公牛隊拉文衝入投籃。（美聯社資料照）

拓荒者本季季中拆掉了麥科倫（CJ McCollum）與利拉德（Damian Lillard）的後場組合，在今年2月將麥科倫換給鵜鶘，同時是他們自2013-14球季以來首度無緣季後賽，擺爛打出27勝55負。目前傳言拓荒者正尋求畢爾（Bradley Beal）、拉文（Zach LaVine）來與主控利拉德重組雙槍。

美國運動網站The Ringer報導，現在效力巫師隊的畢爾握有1年3640萬美元球員選項，若他選擇留隊，拓荒者必須向巫師進行交易。如果畢爾跳脫合約進入自由市場，拓荒者可以直接端出4年大合約簽下，或是讓巫師「簽了再賣」。

畢爾上一季打出MVP等級的身手，場均31.3分與48.5%投籃命中率，本季例行賽跌至23.2分與45%投籃命中率，特別是外線命中率30%創下生涯新低，而且因為左手腕受傷開刀而提前報銷。七六人傳言也可能招攬畢爾，他們雖然獲得了哈登（James Harden），仍有可能買下畢爾來與哈登、恩比德（Joel Embiid）組成三巨頭。

拉文本季年薪1950萬美元是合約最後一季，場均24.4分、47.6%投籃命中率、38.9%外線命中率。公牛季後賽遭到公鹿淘汰之後，拉文進行左膝手術，預計可以完全康復，成為自由市場大咖之一。利拉德本季帶傷上陣表現不佳，投籃命中率40.2%、外線32.4%都是新低，他不滿球隊為了選秀籤擺爛，只打29場就提前結束球季。