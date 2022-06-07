各國政府為了實現能源多樣化、減少溫室氣體排放，已陸續制定相關標準，來降低車輛碳排對環境的衝擊，因此各大車廠紛紛將油電車或電動車列為未來發展重心，逐步朝向淨零轉型的目標前進，預估未來汽車修護市場對相關技能的需求，亦將日趨提高。高雄市政府勞工局率先於職業訓練課程導入油電車修護內容，更成功與汽車服務大廠高都汽車公司建立合作關係，該公司除支援經驗豐富的業師提供實務教學外，並無償提供油電車輛，供職訓班教學示範使用。勞工局表示，期盼透過與汽車服務大廠交流合作的加成下，讓受訓學員在實務技術層面更加如虎添翼，以提前佈局未來就業市場所需技能。

勞工局指出，人才的培育需要未雨綢繆，隨時因應產業趨勢改變培育方向與策略，動態規劃調整相關職業訓練課程內容，讓受訓學員在受訓期間，即可掌握就業所需的能力，創造自我價值，並滿足市場的人力需求。勞工局訓練就業中心亦積極與產學界建立合作模式，因時因地導入各項教學資源，期盼有就業或訓練需求的市民朋友，加入職訓行列、勇敢追夢。今年第2梯次所開設的各類職業訓練班，預計將於6月13日至7月17日間受理報名，民眾只要年滿15歲以上，有就業意願者，也歡迎待業、失業及欲轉換工作的民眾來報名參加。

訓練就業中心楊茹憶主任表示，訓就中心對於參訓學員的培訓向來不吝投入相關資源，以汽機車修護班而言，目前中心已設置50輛以上傳統燃油汽、機車，提供職訓班學員實車操作，平均每位學員皆可配得1輛機車，每2位學員可配得1輛汽車實習修護。雖然目前油電車與電動車的市佔比例仍有許多成長空間，但相較傳統汽柴油車，卻需要更豐富的知識儲備，為了補足教學、培育所需，亦積極透過與汽車服務大廠攜手合作，導入油電車修護的資源，使學員所學未來能無縫接軌於職場，提高就業競爭力，亦能提前為業界或消費客戶端培育專業技術人力。