蘋果公司6日在WWDC全球開發者大會預覽iOS 16作業系統，帶來8大新功能，包括個人化鎖定畫面、將家庭照片保存在iCloud共享圖庫等，正式版本預計今年秋季在iPhone 8與後續機型以免費軟體更新形式提供。

蘋果也預覽watchOS 9、macOS Ventura、iPadOS 16等新一代作業系統，為旗下Apple Watch、MacBook筆記型電腦和iPad平板電腦提供新功能。

iOS 16優化8大功能

iOS 16的鎖定畫面變得更個人化，新的多層次效果可將照片主題呈現在鎖定畫面上時間的前方，創造景深效果。「即時動態」功能可協助使用者直接從鎖定畫面掌握進行中的事項，例如體育比賽、健身訓練、共乘或餐點外送等。「通知」經過重新設計，改為從底部向上展開。

新的「專注模式」可綁定鎖定畫面背景圖片和小工具，也能讓「行事曆」、「郵件」、「訊息」和Safari等App只能顯示與使用者專注活動相關的內容。

iOS 16專為家庭照片設計「iCloud共享的圖庫」，讓最多6位使用者協作及欣賞照片，也可以透過「相機」中新的開關設置，選擇將照片自動傳送到「共享的圖庫」。

「訊息」App讓使用者能編輯或收回最近傳送的訊息、重新恢復近期刪除的訊息，並將對話標示為未讀，以便之後再回頭讀取。

「郵件」App允許使用者事先為郵件進行排程，甚至能在郵件送達收件者信箱前的一小段時間內取消傳送。「郵件」搜尋功能也經過大幅修改，使用最先進的技術來提供更相關、更準確和更完整的結果。

iOS 16還強化「原況文字」與「圖像查詢」功能。「原況文字」除了能辨識圖片中的文字之外，也將適用於影片，使用者可以在任何畫面暫停影片，並與其中的文字互動。「圖像查詢」新功能讓使用者可以長按圖片裡的主題，從背景中提取出來，放到「訊息」等App中。

「錢包」中的鑰匙和證件得到更廣泛的支援，使用者可以透過「訊息」、「郵件」等傳送訊息的App，安全地分享「錢包」中住家、飯店、辦公室和車子的鑰匙。

新一代CarPlay與車子硬體深度整合，讓使用者得以直接透過CarPlay執行控制收音機或調整溫度等操作，而CarPlay運用車子的資料，更能在儀表板上流暢地呈現速度、油量和溫度等資訊。

watchOS 9首創心房顫動記錄功能

watchOS 9推出更多可自訂錶面，加強版「體能訓練」App包括進階測量指標、顯示方式。另在「睡眠」App提供睡眠階段功能，以及經美國食品藥物管理局許可的心房顫動記錄功能，讓使用者能更深入了解自身健康狀況。

watchOS 9的全新「用藥」App讓使用者能管理和追蹤服用的藥物、維他命和保健食品，建立藥物清單、設定排程和提醒通知。

macOS Ventura接續互通相機功能 把iPhone當攝影機

新版macOS推出「接續互通相機」功能，Mac電腦可以自動辨識並使用附近的iPhone相機，提供「人物居中」、「人像」模式，以及在背景較暗時提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果。此外，「接續互通相機」透過iPhone的超廣角相機，可同時呈現使用者臉部及桌面俯瞰視角，適合製作DIY影片、在FaceTime通話裡呈現素描創作等。

iPadOS 16帶來多工處理新方式

iPadOS 16使用者透過「訊息」App傳送協作邀請後，對話串中的所有人都會自動加入共享的文件、試算表或專案中。全新的Freeform App提供靈活的畫布，供人們共同發想。「郵件」中的新工具幫助使用者提高生產力，Safari新增共享的標籤頁群組，讓使用者可以與他人一起瀏覽網頁。（編輯：郭無患）1110607