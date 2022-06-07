台鐵去年首波「EMU900型立體造型一卡通」開賣，創下46秒即完售的秒殺紀錄；今年台鐵與一卡通公司再度聯名合作，以台鐵招牌八角形排骨便當為設計理念，開發首款擬真版的立體便當造型儲值卡，每組售價390元，預定後天（9日）鐵路節開賣。

台鐵表示，「台鐵排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實的便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜，立體呈現栩栩如生，令人驚豔。預定6月9日鐵路節於台鐵車站各門市和網路商店獨家開賣，每人每次限購3組，網路商店單筆消費滿1500元即可享免付運費優惠。

實體店鋪從6月9日上午10點至賣完為止，每組售價390元，每人每次限購3組，可刷卡可付現。13處銷售據點及洽詢電話如下：台鐵夢工場旗艦店：02-23830367；台鐵夢工場松山店：02-27474242；台鐵夢工場南港店：02-26511417；台鐵夢工場花蓮店：03-8333971；台鐵夢工場台東店：089-235705；台鐵夢工場鳳山店：07-2358765；台鐵便當販賣店-羅東店：039-558615；台鐵便當販賣店-台北2號店：02-23619309；台鐵便當販賣店-新竹店：04-22224683；台鐵便當販賣店-台中店：04-22224683；台鐵便當販賣店-嘉義店：07-2358765；台鐵便當販賣店-高雄店：07-2851751；台鐵便當販賣店-屏東店：07-2851751。

台鐵夢工場網路商店（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop）銷售期間從6月9日上午10時至6月30日，同樣也是每組售價390元，每筆訂單限購3組，單筆訂單消費滿1500元即享有免付運費優惠。