女星房思瑜出道時憑著甜美外表、姣好身材受到眾人矚目，而熱愛運動的她也因為參與演出《全明星運動會》第二季而再度爆紅，健美形象深植人心。而日前她才曬出與第三季成員田依甯一同泡溫泉的美照，近日她似乎又開啟了度假模式，在社群媒體上曬出一系列泳裝辣照，令網友們看了直噴鼻血。

房思瑜近日於個人IG的限時動態上曬出多張照片，其中一張便是她穿著黑色比基尼站在船上開心奔向大海的辣照，她還不忘加上文字「曬好曬滿」開心迎接陽光的照射。而照片由下往上拍攝的邪惡視角，使房思瑜性感美尻、纖細蠻腰一覽無遺，一雙修長美腿也因此顯得更加修長，令粉絲看得臉紅心跳。

事實上，熱愛戶外運動的房思瑜，近日除了找來演藝圈好友田依甯以及黃沐妍（小豬）等人一同登山、泡湯，享受大自然的洗禮之外，前幾日她也曾在IG上曬出貼文表示「我愛夏天」並PO出前往海邊划槳板的影片。當時的房思瑜同樣穿上粉色的比基尼，大方展現健美的火辣身材，搭配的乾淨蔚藍的海岸與藍天白雲，美得像一幅畫，吸引大批網友紛紛留言「房子真的美又帥氣」、「妳是夏日的小辣妹去哪裡玩水坐在那上面看起來好好玩」、「房子就是台灣最美麗女超人」、「還以為水行俠要拍第三集了」、「好強喔 房子的平衡感好好 海上暢行無阻」。