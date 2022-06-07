2022台灣國際熱氣球嘉年華全國記者會7日在台東縣鹿野鄉高台舉行，台東縣長饒慶鈴表示，今年以「熱氣球為你加油」為主題，向第一線的醫護與防疫人員致敬，也為台灣加油打氣。（蔡旻妤攝）

2022台灣國際熱氣球嘉年華全國記者會7日在台東縣鹿野鄉高台舉行，台東縣長饒慶鈴表示，今年以「熱氣球為你加油」為主題，向第一線的醫護與防疫人員致敬，也為台灣加油打氣。（蔡旻妤攝）

2022台灣國際熱氣球嘉年華全國記者會7日在台東縣鹿野鄉高台舉行，台東縣長饒慶鈴表示，今年以「熱氣球為你加油」為主題，除向第一線的醫護與防疫人員致敬，也為台灣加油打氣，並公布7場熱氣球光雕音樂會場次時間。

饒慶鈴說，7月2日至8月15日熱氣球繫留票券線上預約已經全數售完，但大家不要緊張，還有半數票券是給現場排隊民眾。她強調，相信熱氣球嘉年華，可以為疫情中的台灣再次帶來希望和正能量，隨後她抬頭望向天空，似乎快要飄起細雨，「我們趕快飛吧！」

邁入第12年的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月2日至8月15日舉行，為期45天，有全球唯一的HELLO KITTY熱氣球、超高人氣的台北熊讚熱氣球，以及賽車球、老虎球、鯊魚球、熊本熊等20顆外國造型球將在台東和民眾見面。

而去年因疫情取消的光雕音樂會也將重新回歸，除了鹿野高台的開幕及閉幕外，每週五分別於成功三仙台(7／8)、池上大坡池(7／15)、知本溫泉區(7／22)、太麻里曙光園區(7／29)及台東縣立體育場(8／5)登場，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。

台東縣府表示，為保護參與民眾的健康，活動會場將設置單一進出口動線，需配戴口罩、量體溫及手部消毒，縣府也特別呼籲搭乘熱氣球繫留體驗的民眾需配合出示接種至少兩劑疫苗紀錄(紙本疫苗接種卡、健保快易通健康存摺APP或數位新冠病毒健康證明)，活動也將遵循中央防疫規定作滾動式檢討。

縣府進一步指出，熱氣球繫留體驗提供上午場(05：30-07：30)與下午場(17：00-19：00)兩個時段，線上預約名額已全數完售，活動期間每日上午5：00及下午16：00開放現場購票，歡迎喜愛熱氣球的朋友來台東搭球及追球。