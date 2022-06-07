端午節後首日，大陸強力救市下，陸股在6日全面大漲，新科技板塊躍升強勢領頭羊，今早上證指數區間震盪，恆生指數則下跌逾百點。今早2檔台股掛牌的陸股槓桿型ETF一度上揚逾2個百分點，分別為富邦恒生國企正2(00665L)及中信中國50正2(00753L)。

新光恒生科技指數基金經理人林怡君表示，6月6日大陸A股強勁反彈，港股全面拉升，恒生科技指數尾盤漲幅接近5%，主要受近來互聯網相關利多消息不斷，政策面上，大陸官方開始促進平台經濟朝健康發展；資金面有北水大力挹注港股，產業面則傳聞中國政府對滴滴調查結束，將重新開啟新用戶，激勵互聯網科技股全面收漲，包括包括騰訊控股拉升近3%、美團漲近10%、嗶哩嗶哩漲超8%、快手、阿里巴巴漲超5%。

林怡君強調，近期大陸官方有關平台經濟相關政策態度軟化、對互聯網企業表達支持，監管政策風向轉變下，互聯網產業投資前景露出曙光，以平台型互聯網企業為主，具中國新經濟代表的香港恒生科技指數，目前正處於中長期的底部區域，未來股價表現有望反彈向上。

6月1日大陸國常會宣布調增8000億政策銀行信貸支持基礎建設，隨著北京上海在內的各省陸續鬆綁防疫措施，提振經濟以及國常會加大支持基礎建設，可望修復市場的悲觀經濟預期。