宏達電(2498)元宇宙平台VIVERSE宣布，與余文樂參與主理的「ZombieClub」結為策略聯盟，提供嶄新Web 3.0元宇宙體驗，並推出「AWAKEN」元宇宙線上展；未來更將深度合作，共同打造喪屍元宇宙世界。除此之外，VIVERSE也與 ZombieClub 合作釋出專屬NFT「ZombiePod Genesis」，甫上架就銷售一空。

Web 3.0的時代已經來臨，VIVERSE與NFT OG余文樂參與主理的「ZombieClub」的策略聯盟結合了ZombieClub Token這個在預售就破世界紀錄的NFT IP及VIVERSE的Web 3.0平台設計力，讓NFT在元宇宙進入新次元——NFT不再只是加密錢包中的一串數字或檔案，而是在元宇宙世界中真實展出的藝術品。以「AWAKEN」元宇宙線上展為起點，雙方預計將在2022下半年合作推出更多包含使用者可使用3D數位分身(Avatar)進入元宇宙的各項活動。

VIVERSE總經理林俊吳表示，VIVERSE是HTC的開放元宇宙，不僅支援跨裝置進入，更具備區塊鏈去中心化願景的Web 3.0精神，而「AWAKEN」線上展更讓VIVERSE成為全球第一個展出指標性NFT藏品的元宇宙平台。本次和ZombieClub進行策略聯盟，共同打造全新的元宇宙體驗，賦予NFT更多面貌；也期待接下來和ZombieClub緊密合作，探索加密藝術在元宇宙的可能性，為加密社群推出更多後續項目。

加密藝術品往往只是區塊鏈上的一串代碼，而「AWAKEN」元宇宙線上展讓加密藝術品透過VIVERSE元宇宙空間具象化，展區包含大廳「ZombieLab」及四大展區「Light」、「Classic」、「Modern」及「Cave」。「ZombieLab」由 VIVE ORIGINALS 團隊打造，喪屍風格的專屬場景完整呈現 ZombieClub的世界觀，觀展者可在此由傳送門進入展覽區域。四大展區中除了ZombieClub Token以外，也將展出NFT OG余文樂及TokenAngels、VonMises等全球知名加密藝術藏家的NFT藏品，觀展者將可一窺NFT發展史中最具代表性、最經典的加密藝術品。展區內也充分利用Web 3.0元宇宙空間的特性，打造超越想像的線上3D藝廊，並藏有驚喜空間待ZombieClub支持者一探究竟。