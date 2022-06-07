美股昨夜小漲作收，日韓股市今早漲跌互見，台股一開盤即失守16600關、下跌12.21點，隨後在晶圓雙雄走弱、台達電回測，觀光股疲軟及電金航紛紛向空方靠攏的劣勢下，大盤跌點快速擴大逾百點，盤面倚靠IC設計、車用電子5月營收亮眼，電器電纜、電機等少數個股撐盤。

分析師表示，台股今日開低震盪再走低，電子權值股台積電、鴻海、聯發科都往下，航運今日也沒有量。台股上有季線壓力，下有月線支撐，這波上升算跌深反彈，因此法人買盤並不太積極，台幣貶值趨勢不變，不妨觀察貶值中的受惠產業及個股如車用電子或零組件等族群。

盤面上，台積電、聯電聯袂開低，股價跌幅在1%以上；IC設計5月營收歷史高的個股帶頭衝，富鼎(8261)3天內完成填息守住所有均線，今日有量有價大漲3%以上、大中(6435)突破季線反壓，漲幅逾5%，盤中一度衝至165元，創3月24日以來的新高價位、杰力(5299)、力智(6719)漲幅在2~3%不等；車用電子人氣旺盛，中探針(6217)5月營收歷史高，挾帶多方缺口直接攻高，漲停板開開關關、怡利電(2497)、貿聯-KY(3665)漲幅皆逼近3%；慧洋-KY(2637)5月營收歷史高，明日要除息，股價漲2%。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，近年台股在端午連假後一周，走勢以上漲居多，並未出現變盤，且統計端午節過後一個月台股表現，因為開始反映下半年科技股旺季行情，指數往往持續走揚；另外，從籌碼來看，台股融資餘額減少，且外資買超轉趨積極，有利多方，就技術面觀察，自5月12日低點以來，大盤已反彈逾千點，加上周K線連三紅，台股有機會向上挺進。

賴正鴻說明，5月以來台灣確診人數屢創新高，導致民眾減少外出頻率，且受到烏俄戰事、中國大陸封城影響，全球經貿成長持續放緩，台灣景氣燈號也續呈「綠燈」，綜合判斷分數創下近18個月新低，5月製造業PMI與非製造業指數降至53.5、45.1，較去年疫情期間更為謹慎保守，不過，半導體強勁的資本支出，以及新興科技需求帶動的出口動能保持韌性，仍將提供台灣景氣基本支撐。