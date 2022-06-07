一名女網友在網路透露，租屋處被陌生人閃闖，對方在她的床上留下一灘精液，還用棉被蓋起來，嚇得上網求助網友該如何防範對方再次犯案。不少網友看完全都嚇壞，建議原PO檢查住家有無被裝針孔攝影機，同時考慮換鎖或加裝內鎖，甚至搬家。

這名女網友在社群平台《Dcard》女孩板發文，稱4日晚間與男友帶著消夜返回租屋處，走入玄關後發現本應緊閉的臥室門微開，原先以為是貓咪調皮誤開門，但回到房間卻發現床鋪濕潤，棉被下有一灘透明液體，低頭聞竟嗅到腥味，確定是精液。

原PO說，她與男友丈二金剛摸不著頭腦，難以想像竟有陌生人擅闖她家，還在她床上噴精以棉被遮蓋；原PO解釋，租屋處社區的電梯需以磁卡感應，才能進出居住的樓層，推測嫌犯許是握有磁卡，也表示事發過後已購入居家監視器，以防此事再度發生，並考慮搬家。

文章曝光後，不少網友嚇壞，紛紛表示，「還是有可能是房東？」、「你跟男友住嗎？趕快搬家吧隨時可能進來耶」、「超噁心…原po一定要小心，檢查一下房間有沒有針孔之類的」、「超可怕…你一定要趕快處理，不然很危險」、「報警了嗎？」、「趕快先買個防盜內鎖來裝」。