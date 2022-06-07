隨著網路世代崛起，小朋友的夢幻職業從老師換成YouTuber，臉書、IG等社群媒體也不斷誕生出備受網友關注的實力派網紅，不只美照吸引觀眾眼球，這些網紅背後的一技之長更是羨煞眾人，甚至成為累積高人氣的秘訣！今天《DailyView網路溫度計》就帶你來認識近年受到矚目的3位「台灣之光」女神，事不宜遲趕快來認識她們吧～

＃奈奈｜IG＠_yinyux

時常在IG曬出出遊穿搭美照的人氣網紅奈奈，目前擁有逾10.4萬人追蹤，奈奈不只擁有火辣的身材，在身為「賽車教父」的父親陳俊杉努力栽培下，奈奈年紀輕輕就成為帥氣的賽車手，也不負眾望拿下2017年 YAMAHA SL決賽冠軍，2019年更是代表FIST Team AAI駕駛M4 GT4奪下GT Master Asia GTS組冠軍，亮眼的成績也讓她備受矚目。

奈奈近日也在YouTube頻道透露自己成為賽車手的原因，「小時候爸爸帶我去開卡丁車，但我那時候沒有很喜歡開，突然到國中、高中的時候，發現還蠻好玩的，而且如果我去開卡丁車的話就不用上課，就開啟了我的賽車手之路」，奈奈後來到馬來西亞練方程式，從Formula Master練習，跑了GT4兩、三場後就直接跳級到GT3，也讓粉絲驚訝直呼「奈奈真的好厲害」，不過去（2021）年9月奈奈身陷前男友、知名電競選手Toyz（劉偉健）涉嫌販毒風波，讓她一度受到影響，雖說後來釐清她並未涉入，但還是對她未來的發展，埋下了不確定性。

＃文姿云｜IG＠wen_tzu_yun

在2021年日本東京奧運奪下空手道個人對打55公斤級銅牌、為台灣奪下首面空手道獎牌的實力派選手文姿云，時常在IG分享國家運動訓練中心運動員的日常生活，努力認真的神情配上甜美可愛的笑容，也讓文姿云瞬間擄獲7.3萬名粉絲關注～

文姿云也分享在比賽前她都會把套在手上的拳套靠在一起，專注眼前呈現出的愛心形狀，「這是我把大家的愛和祝福，轉換成無限力量的小儀式！」因為在2016年以前奧運並沒有空手道比賽項目，所以對文姿云來說，拿下亞運會金牌也成為她長久以來的目標，直到2014年成功在亞運會奪金後，決定在腰間刺上紅、藍色拳套戴上獎牌的刺青，紀念自己達到人生難忘的里程碑。

＃RayRay｜IG＠djrayraytaiwan

譽有「DJ界台灣之光」的RayRay（趙心蕾），原本小時候按照媽媽想法學習大提琴與鋼琴，在高中時意外接觸嘻哈與R&B音樂，後來準備大學推甄時偶然發現台大有嘻哈文化研究社，加上自己喜歡考古，便毅然決然選擇就讀台大人類學系，正式開啟自己當DJ的夢想道路，驚人的實力也讓她在年僅23歲的年紀，就一舉奪下「Red Bull Thre3Style」DJ大賽首屆台灣區冠軍，2016年被亞洲最大DJ經紀公司Supermodified Agency簽約，成為DJ界的明日之星。

留著招牌紫髮的RayRay除了在IG分享嘻哈穿搭，也常常與其他國家的DJ交流互動，10幾年下來她也保持初心，「我想一直任性地做音樂，讓別人聽到我的音樂，就知道我是誰」，面對外界質疑「妳都唸到台大了，真的要當DJ嗎」的問題，她也認為「當初沒有堅持下去才是真正的放棄」，RayRay在訪談中也透露隨時讓自己歸零，才能拉高標準面對挑戰，讓更多人能夠因為她的音樂認識自己。

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