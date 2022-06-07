在銀行股和大宗商品相關股票的推動下，歐股周一收盤上漲；另一方面，投資人也密切關注本周稍晚美國將公布的通膨資料，以及歐洲央行(ECB)的利率決議。

周一泛歐Stoxx 600指數收市升4.03點或0.92%，為444.12點。在上周，由於市場對物價上漲感到擔憂，以及押注於主要央行的升息，該基準指數下跌近1%。

周一銀行股上漲了1.7%。

礦業股升2.5%，奢侈品的股票也上漲；上海和北京進一步鬆綁管制，激勵了市場對中國需求提振的信心。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson說，中國經濟市場目前被認定為，在未來兩或三個月即將看到經濟數據的顯著改善。在歐洲部分，目前看到一些溫和的反彈；而在ECB公布關鍵宣示和資料之前，市場走勢會呈現持倉(持有)走勢。

ECB預計在本周四會證實在本月停止債券購買，而投資人會尋找貨幣政策走向的線索。

市場目前已經加大對ECB今年加息的押注；上周的資料顯示，歐元區的通膨達到創紀錄高位。目前市場的定價，已經反映了ECB會在10月政策會議前將基準利率上調50個基點的預期。

本周五美國將公布通膨數據，強勁的數據可能會加大人們對升息周期延長的預期。

受到全球市場信心看漲的影響，科技股上漲1.9%。

以大宗商品股為主的英國富時指數升1%。

英國首相強生(Boris Johnson)將在周一收盤後面臨執政黨同僚的不信任投票。在疫情嚴重期間，首相官邸傳出開party，並被批評為是酗酒的政黨。

Equiti資本策略師Stuart Cole說，英國可能在一段期間會面臨不確定時期，強生可能必須要求重新大選，才能存活下來。

事後證明強生是挺過黨內的逼宮投票，但是不信任票數卻高過預期。

Clontarf能源大跌72%，收報0.11英鎊。Clontarf的合作夥伴Western Gas在澳洲西部的Sasanof-1探勘井，並沒有發現任何碳氫化合物。