東鋼侯家第二代侯尊中，遭檢舉以墾丁度假村公司不實裝修名義，疑向合庫銀行詐貸約2億元。台北地檢署7日依《銀行法》起訴侯尊中、木琳公司負責人蘇順展2人，另亞特伍德公司負責人陳峻博獲不起訴處分。

侯尊中是鋼鐵大廠侯家第二代，和新加坡富麗華集團（Furama）第二代黃偉耀合作，於2002年在北京成立第1家富驛酒店，2012年回台上櫃，但2017年3月28日上午召開股東臨時會，爆發經營權之爭，侯尊中被撤換董事長職務，目前雙方衍生多起訴訟。

去年檢調調查，侯尊中成立墾丁渡假村公司，經營墾丁泊逸酒店，侯尊中本身亦是中聯資本公司、野柳渡假村公司負責人。檢調懷疑，侯尊中於2015年3月間，以裝修墾丁泊逸酒店為由，與木琳、本木、筠泰公司蘇順展製作不實的設計工程合約書與工程合約書。

但本木公司、木琳等公司實際工程款項僅1億餘元，竟虛偽製作3億餘元不實裝修發票予墾丁渡假村公司，並自2015年4月至2017年1月間，分多次向合庫銀行申請核撥貸款金額高達2億餘元至墾丁渡假村公司，檢調懷疑，侯尊中等人因此詐得貸款2億元。

檢調去年4月兵分8路搜索，並約談侯尊中、蘇順展等人到案。檢方訊後，諭令侯以80萬元交保，限制出境、出海，另蘇以50萬元交保