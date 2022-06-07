海岸植樹造林不僅可解決海岸線退縮問題，也可發揮防風定沙的功能。（台中市政府提供）

台灣山林復育協會協助提供650株黃槿樹苗，期能縫補海線綠帶。（台中市政府提供）

海線地區每年強勁東北季風，挾帶漫天飛沙遮天蔽日！觀旅局今年5月下旬在大安濱海樂園海堤外灘，以造林方式復育海岸天然林。觀旅局強調，台灣山林復育協會協助提供650株黃槿樹苗，未來海岸林植樹將形成天然綠帶固沙，不僅可解決海岸線退縮問題，也可降低風沙，縫補大安濱海樂園既有綠帶斷鏈改善當地居民生活品質。

附近居民指出，大安區屬於典型的「風頭水尾」，每年俗稱「九降風」的強勁的東北季風來襲，從西海岸線襲捲撲天蓋地的風飛沙，侵襲附近的民宅、農作物、膠筏等，連大安濱海樂園的海防班哨、堤防旁道路，冬季都堆滿沙丘，民眾長年來飽受「沙害」之苦。

海岸造林條件較為嚴峻，必須克服強風、日曬及土壤鹽分的問題，更要把握造林時節。觀旅局表示，原先計畫由大安區在地居民來種植海岸天然林，因應近日疫情升溫改由該局來植樹，並請台灣山林復育協會協助指導；安排搭配梅雨季降雨種植，以提高苗木存活率。

觀旅局表示，目前除種植650株黃槿樹苗外，後續將補植濱刀豆等，適合於海岸沙灘生存的爬藤類植物，不但可幫助沙灘防風定砂功能，還可改善海埔新生地的土質，希望未來冬季東北季風來襲時，可降低風沙對附近居民及村落所造成的不良影響。

地方耆老強調，屬於「窮鄉僻壤」的大安區因大安港得名，大安港早期是台灣中部西海岸重要登陸口岸，航道曲折迴繞形狀呈一螺旋狀又稱為螺絲港。卻因氣候及環境變遷大安港的港口機能逐漸消失！近年來市府積極改善大安濱海樂園成為台中海線新亮點，期望能結合地方歷史和人文特色帶動地方觀光發展。