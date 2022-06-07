1名男子在《匿名公社》發文寫下，他的女性友人日前剛買房，房子是她與媽媽共同持有，因為女方媽媽付了頭期款和每月5千的房貸，怎料她的婆婆不但未出半毛錢，還臉皮厚到一開口就要求房子的持有權，女性友人拒絕，她老公不但沒站她這邊，還嗆她不孝，讓原PO超傻眼，不知道是否該勸友人離婚，貼文一出引起熱議。

原PO在《匿名公社》發文寫下，日前他的女性友人剛買房，女方媽媽出了頭期款，且房貸每個月出5000，剩下的由小夫妻２人承擔，未料婆婆突搬過去和他們一起住，雖然該棟房子是由友人和母親共同持有，沒想到婆婆聽聞後獅子大開口，要求也要分得房子持有權。

最讓原PO不解的是，男方除認同母親的說法外，還指責女方不孝，並表示：「為何房產妳媽媽能持有，我母親卻無權享有，不是說男女平等嗎？」聽完友人訴苦後，他表示不知道是否該勸女方離婚，發文詢問網友們的見解。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「那婆婆頭款一半拿出來還女方媽媽，然後每個月也給5千，也可以住過來，很公平」、「婆婆是哪來的勇氣」、「勸離，女方媽媽出頭款，婆婆是在」、「同意，太多這種觀念的家庭」、「買下來直接租給女婿，所有的問題都沒有了」、「厲害了，沒出錢吵就有的概念」、「這種婆婆好像不是請她給錢就能結束，住進來搞不好意見也很多」、「叫婆婆出尾款就好了」。