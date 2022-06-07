佳世達(2352)5月合併營收達195億元，比去年同期增加14億元，成長8%，創下同期新高紀錄。佳世達前五月合併營收999億元，比去年同期增加135億元，年增率16%。

今年以來，疫情與全球經濟變動仍對供應鏈與營運帶來挑戰，佳世達5月合併營收在資訊產品、商業暨工業用產品、醫療和智慧解決方案都較去年同期成長。其中醫療事業由於防疫需求升溫、以及增加聯合艦隊新成員等因素，是成長率最高的事業群。

佳世達今年受到蘇州、上海的封控影響，4月影響較大、5月影響數縮小，6月完全恢復正常。佳世達旗下康科特（6518）的快篩劑產品代理各國、包含韓國等羅氏的快篩劑，今年業績大增，5月康科特營收來到0.89億元，年增46%。康科特今年董事全面改選，明基三豐醫療副董楊宏培獲選任為康科特董事並擔任康科特副董事長一職。

佳世達今年也擬訂了四大營運方向:

一、優化現有事業經營：顯示器與投影機均將持續鞏固全球領先地位，產品朝向高階、高解析度與高價值應用布局。

二、快速擴大醫療事業：明基醫院持續以打造中國第一的民營醫院為目標，醫療器材事業以布局通路為優先，尤以亞洲及新興國家為重點區域，同時發展自主產品技術如超音波、血液透析儀、口掃機等，佈局專業醫療管理領域，專注在智慧醫療、健康防疫、樂活美學三大領域發展產品與服務，並持續透過雙贏併購或策略合作模式，擴大醫療產業結盟。

三、加速解決方案開發:持續橫向整合智能事業內部技術與通路，以符合不同垂直市場需求，更積極整合已投資的友通、拍檔等發揮綜效，串聯聚碩在IT領域、羅昇在OT領域的國際一線代理品牌，為客戶提供最佳的智慧解決方案，協助客戶數位轉型、並滿足雲端與資安防護等需求。

四、布局5G網通事業：以聯網為核心提供客戶需要的產品及服務，積極擴大5G企業專網布局，打造無縫接軌且快速的全方位寬頻服務。