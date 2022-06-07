美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）6日表示，在對中商品關稅的問題上，華盛頓應把其置於美國對中國整體戰略的高度予以考慮，「我認為，對拜登政府來說，真正重要的是為我們如何全面管理（美中貿易）關係帶來一種深思熟慮的、戰略性的審慎方法。」

美國之音報導，戴琪出席華盛頓國際貿易協會（Washington International Trade Association）主辦的一場有關「印太經濟架構」（IPEF）及拜登政府貿易議程的活動時做出上述表示。

前一天，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）才說，拜登政府正考慮取消部分對中商品關稅，以緩解美國的高通膨率。兩人說法與態度不同，再度顯示白宮內部在對中關稅問題上的分歧。此外，財政部長葉倫（Janet Yellen）也主張至少部分取消關稅。

戴琪並沒有直接回應主持人有關白宮是否很快會宣布新對中貿易措施的問題。她說，在對中貿易問題上，美國應通盤考慮，並且從長計議。她也表示，美中經貿關係是最為重要的議題之一，對美國來說是挑戰與機遇並存，並且影響深遠。她說：「我認為這反映了我們現在最重要的責任之一，那就是要弄清楚如何把這種關係搞好，而這並不簡單。」

戴琪反對美國單方面減免對中國商品的關稅，認為關稅是今後與中國進行談判的重要籌碼。她此前也曾表示，中國商品關稅的去留應作為美國對中國整體貿易戰略的一部分來決定。

活動中，戴琪也提到拜登政府正採取行動深化與台灣的經貿關係。除了去年啟動與台灣的貿易與投資談判以外，拜登政府上週宣布將啟動「台美21世紀貿易倡議」（US-Taiwan Initiative on 21th Century Trade），戴琪說，上述二者皆是拜登提升美國與亞太地區夥伴經貿關係努力的一部分，處在同一個「光譜中」（spectrum）。