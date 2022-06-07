染疫死亡遺體24小時內火化爭議持續延燒，衛福部長陳時中日前針對此事回應「確診過世者只規定24小時內通報，沒說要火化一事」，引起殯葬業者和民眾炸鍋，對此台灣民意基金會董事長游盈隆也在臉書發表看法，而他更針對民進黨近日稱「現階段國人最關心的就是疫情，一切以防疫為優先。」，痛批「政治風氣真的是壞透了！」

游盈隆今（7日）在臉書針對「火化之亂」以「有Guts的政務官消失了？」開頭，表示當政務官「應該要有guts，沒有guts當不了好的政務官」，而什麼叫做有guts？游盈隆直言「就是有勇氣，毫不加思索地講出或做出自己相信是對的事」。

游盈隆提到，也許陳時中的公文無誤，沒有明文規定24小時內火化遺體，但時間已過了近兩年半，因染疫身亡的也已超過三千人，這三千人都在24小時內被火化，包括最近兩歲恩恩和15歲少年，疫情指揮中心不可能不知道，也不可能沒有感覺，「但為什麼過了兩年半卻突然做出想卸責的動作？」

游盈隆也指出，近期台灣政壇經常充滿偽善的言行。他舉出，外傳民進黨北三都市長提名可能延至8月底，昨天（6日）民進黨發言人說：「現階段國人最關心的就是疫情，一切以防疫為優先。」這就是典型的偽善，「明明是因疫情打亂了民進黨選舉的佈局，蔡總統兼黨主席一時亂了方寸，拿不定主意，提名人選出現變數，竟推說是防疫優先」。

最後游盈隆更痛批，防疫與選舉都很重要，兩者可以並行而不悖。民主政黨就是靠選舉打天下，沒有選舉政黨與候選人都可以躺平了。「但偏偏有人就是假清高，甚至污名化選舉」，刻意讓防疫與選舉分離，表面搞防疫，暗地搞選舉，政治風氣真的是壞透了。