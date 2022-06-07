台股加權指數7日開在16,593.75點，權王台積電（2330）開低在535元，壓抑指數表現，多方點火千金股，包括信驊（5274）、祥碩（5269）、AES-KY（6781）等，及蘋概股，維繫盤面人氣，傳產股則以百貨類股等站在盤上，早盤指數下跌60餘點，走勢疲弱。

受到大陸滴滴出行飆漲，激勵中概科技股、上海迎來解封帶動，美國股市6日早盤勁揚，惟美國公債殖利率跳漲、卻令股市漲幅收斂，終場僅小幅上揚。

道瓊工業平均指數6月6日終場上漲0.05％（16.08點）、收32,915.78點。那斯達克指數上漲0.4％（48.64點）、收12,061.37點。費城半導體指數微漲0.15點、收3,062.73點。

第一金投顧指出，台股短期均線翻揚，仍處於震盪上漲階段，建議選擇獲利成長的產業，避開衰退中的產業。中國大陸各城市6月開始解禁，今年營收最差落於4～5月，隨即將進入旺季。

產業方向上，目前電子基本面下修持續，手機、NB、TV、顯卡、散熱仍在下修展望階段，靜待庫存去化及淡季過去。

目前不受衝擊的產業，電子股僅伺服器、網通、衛星、車用電子零組件等，傳產包含車用、綠能及生技不受影響，選股可朝此一不受影響的產業挑選。