大陸《環球時報》7日報導 ，美國商務部長雷蒙多當地時間5日在美國有線電視新聞網（CNN）透露，拜登政府正研究取消部分對中國商品加徵的關稅，以對抗美國的通膨。再次顯示美國對抗高通膨與對中經貿政策間舉棋難定、患得患失的矛盾心理。大陸專家表示，在調整對中關稅政策上，拜登政府似乎已「不得不發」。不過，也不能對美國大規模取消關稅抱有期望。

美媒消息顯示，拜登政府於當地時間6日宣布對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南生產的太陽能組件實行24個月的關稅豁免。而今年3月，美國商務部剛剛做出對這些國家進行調查的決定，以查清「中國太陽能企業是否經由這些國家向美國出口，來規避美國的關稅」。但這項調查導致美國許多太陽能項目被迫中斷。路透社引述消息人士的話稱，拜登宣布的這項新政策，將有利於挽救許多太陽能專案及面臨被裁減的數以千計的工作機會。

據報導，雷蒙多及美國財長葉倫等官員支持取消對中關稅，葉倫認為整套關稅幾乎不具有戰略意義，為了減輕企業和消費者的經濟負擔，至少可以部分取消。而美國貿易代表戴琪、白宮國家安全顧問蘇利文等人反對取消關稅，以在持續的中美貿易談判中擁有籌碼。

華西證券首席宏觀分析師孫付稱，在美國期中選舉背景下，拜登政府面臨通膨和對中貿易政策的權衡。拜登政府的短期首要經濟任務是抗擊通膨，可能需要調整對中關稅做出政策配合。

東吳證券分析師陶川稍早前認為，拜登的政策受葉倫影響的可能性會更大。他表示，葉倫作為拜登內閣的第三號人物，地位僅次於副總統賀錦麗和國務卿布林肯，相對來說，戴琪排位較為靠後。加上近期企業界的施壓加碼，美國的政治環境使得削減對中關稅的可能性增加，但考慮到美國官員間尚存分歧，削減規模有限。

《環時》報導，中國世界貿易組織研究會副會長霍建國指出，迫於美國國內通膨壓力，拜登政府不調整對中關稅措施「沒法交代」，拜登有權全部取消，但出於打壓中國的目的，現在幾乎看不到做出這種決定的可能。他認為，若美國調整對中關稅政策，最有可能涉及的是與美國消費者日常生活息息相關的產品，而一些高科技產品，可能仍會以維護「國家安全」的幌子繼續加徵關稅。

霍建國認為，在通膨高漲之際，美國依然維持對中商品的額外關稅，不僅不利於美國的普通消費者，也會傷害以中國商品作為生產原料的美國企業。