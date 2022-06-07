大陸10家企業躋身KHL2022年全球前50強工程機械製造商榜單，徐工集團（XCMG）以181億美元的銷售額蟬聯全球第三、中國第一。

全球工程機械行業知名資訊集團KHL旗下《國際建設》雜誌4日發佈的Yellow Table榜單顯示，2021年全球前50強工程機械主機生產企業榜單中前10名分別是卡特彼勒（13.9％）、小松（11％）、徐工集團（7.9％）、三一重工（7％）、約翰迪爾（4.9％）、富豪建築設備（4.7％）、中聯重科（4.5％）、利勃海爾（4.1％）、日立建機（3.9％）和山特維克（3.2％）。

根據Off-highway Research的報告，全球前50強主機製造企業工程機械銷售達到了約120萬台，銷售額大增20.8％，達到2327億美元，兩者均創造了Yellow Table榜單發布有史以來最高紀錄。

其中，雖然中國工程機械企業總銷售額有所下降，但徐工集團逆勢上揚，以超過181億美元的營業收入穩居世界第三位。同時，位居前5位的卡特彼勒2021年銷售額近321億美元、小松253億美元、三一重工160億美元、約翰迪爾114億美元。

該榜單中共有10家中國企業，徐工集團、三一重工分別位列第3、第4，中聯重科相比去年下滑兩個名次，位列第7。此外，還有柳工（15）、中國龍工（27）、山河智慧（32）、山推股份（33）、鐵建重工（34）、浙江鼎力（40）和福田雷沃（42）。

工程機械被視為國民經濟的晴雨錶，其主要包括挖掘機、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、混凝土機械等設備，用於房地產開發、基礎設施建設、能源採礦等領域。

Yellow Table榜單中，中國工程機械企業銷售額占總銷售額24.2％，是占比最高的國家；美國工程機械企業占總銷售額22.9％；日本工程機械市場占總銷售額21.2％。