矽品公司有20個社團，大多是各類運動型社團，讓員工兼顧工作與生活。（矽品公司提供）

矽品公司有20個社團，大多是各類運動型社團，讓員工兼顧工作與生活。（矽品公司提供）

科技業一般給人印象就是爆肝行業，但矽品科技副總簡豐隆卻兼顧工作與生活，他跟著公司社團參加過多場國內外馬拉松，還拉著不擅運動的老婆一起加入勇腳隊，如今夫妻倆每日5點早起慢跑從未間斷，邊跑邊聊著家庭大小事，連女兒平也時常一起練跑，慢跑不只是運動，更將全家人的心緊緊凝聚在一起。

矽品在董事長蔡祺文帶頭倡導慢跑下，運動風氣盛行，勇腳隊是其中一個慢跑型社團，簡豐隆加入矽品至今已24年，一開始是從研發工程師做起，本身熱愛網球，工作雖繁忙，他始終認為身體健康才是人生最重要的根本，跟著公司社團也已參加過多場國內外馬拉松比賽。

簡豐隆當初還拉著不擅運動的老婆一起加入勇腳隊，並鼓勵、洗腦一起參加2019年日本大阪馬做為人生中第一場初馬(42公里)。原本沒有運動習慣的人突然加強訓練，因肌耐力不足導致足底筋膜炎，為此展開漫漫復健路，還訂製客製鞋墊，簡豐隆耐心陪伴與指導，老婆堅持下來，順利通過第一次日月潭馬29公里長跑練習，大阪馬更以漂亮成績順利完賽。

另外，單車社長盧晁雍提到社團環島之旅，讓他印象深刻的事是團隊有位社員祥杰連兩次環島都各帶一位兒子參加，爸爸一直鼓勵孩子堅持，過程中這位爸爸時不時都會單手幫扶兒子爬坡，自己臉上的雨水根本沒時間擦，但這樣的付出終獲回報，大小兒子參加環島都騎完全程，過程雖艱辛卻是成長路上最好的養分。

矽品公司不只勇腳隊與慢跑社，還有約20個社團，大多是各類運動型社團，羽球、籃球、單車、龐克有氧、瑜珈等。近年流行感受大自然氣息的露營社，或年年端午划龍舟得獎的龍舟社，另有語言學習、手作與公益扶助社團等，都讓同仁在下班或假日時，有機會放鬆身心認識更多公司伙伴，不僅存下「健康」存摺，還能自然而然地累積「人脈」存摺。