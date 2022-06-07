還記得前陣子瘋狂騎車只為了蒐集「玩騎勳章」的日子嗎？為推廣16條多元自行車路線，交通部觀光局首次於今年1月3日至4月30日推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，邀請民眾一起玩騎16條多元自行車路線，活動結束後經統計共有超過1400人次的車友參與這項挑戰活動，其中更有8位勇者在4個月間完成玩騎全台16條多元自行車路線壯舉！

觀光局局長張錫聰表示，16條多元自行車路線是交通部以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方性較具特色的自行車路線，於2020至2021年整合優化完成；依各路線特色分成濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型及離島型等六大類型。

張錫聰表示，這次的「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動除了鼓勵民眾挑戰自我，更邀請民眾深入體驗路線周邊的「食宿遊購行」配套遊程，活動期間各國家風景區管理處也紛紛推出加碼活動，吸引民眾騎乘當地的多元自行車路線；而每條路線騎乘前200名者都可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，目前精美的勳章都已陸續寄發中，請車友們耐心等候。

觀光局也已抽出多位幸運車友，分別可以獲得3萬元、1萬5千元及知名品牌自行車等大獎，名單可上交通部觀光局「台灣自行車旅遊節」臉書粉絲團查詢。

沒有領到勳章或抽到大獎的民眾也別失望，張錫聰表示，大家還是可以找時間暢遊16條多元自行車路線，享受優化完成的自行車道，並尋找經典好食、溫馨好宿、亮點好遊以及精彩好購；觀光局亦將列為旅行業辦理特色團遊補助的加碼條件，以推廣自行車綠色旅遊。