近年來，選擇到新加坡掛牌交易的公司行號愈來愈少，因此，新加坡交易所表示，希望可以爭取到中國大陸以及東南亞業者來新加坡上市。

新交所訂出的目標是，未來5年內，每年能有30到40家公司新掛牌或者第2上市，超過2017年時，每年平均13件上市案的兩倍。所以，正在跟一些想在美國或香港以外，或想在東南亞增加知名度的中國大陸公司洽商中。

中美政經情勢緊繃，愈來愈多在美國上市的陸企主動或被迫選擇下市一途。新交所認為，這些不在美國交易的陸企，可以來新加坡掛牌，因為新加坡是一個國際性的交易所，投資人來自全球各地。

對已在美國掛牌的陸企電動車業者蔚來汽車來說，5月20日已成功在新加坡交易所第2上市。不過，蔚來汽車早在3月10日也在香港第2上市過。分析師指出，蔚來汽車萬一從美國下市後，目前不涉及融資的港交所以及新交所，便可立即接手成為主要上市地，資金來源不會有斷炊之虞。

新交所鎖定的上市公司規模，大概在5到10億星幣左右，也就是3.6到7.2億美元之間，並希望能增加市場資金流動性。除陸企是主要爭取對象外，新交所邀約的口袋名單還有部分東南亞業者，包括金融科技、消費新創，甚至不動產投資信託以及SPAC(空白支票公司)等。