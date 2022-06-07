微星(2377)MSI，今日舉辦MSIology-「引領風潮、創造巔峰」線上發表會，正式發布搭載最新第12代Intel HX系列處理器的高效能筆電！全新系列筆電領先搭載第12代Intel HX系列處理器、最高配備NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆記型電腦GPU，同時搭配MSI獨家研發的強悍散熱模組，能將效能完整釋放推升至極限！

微星首季營收530.38億元，年增1成，母公司業主淨利為47.66億元，EPS為5.64元，毛利率18.35%，營益率為8.98%。

MSIology-「引領風潮、創造巔峰」線上發表會，是MSI今年的第三場筆電產品發表活動，本次發表會以「極致效能、創新技術與奢華美學」為核心價值，在產品細節設計上更為細膩。

發表會中MSI正式宣告Titan GT系列榮耀回歸！MSI筆電產品企劃處資深經理孫顯宗表示：「Titan GT 在電競領域絕對是至高奢華、極限效能的象徵」！具備無可比擬的巔峰效能表現，Titan GT榮獲2022年COMPUTEX年度大獎肯定。設計方面，Titan GT77更勇奪2022德國紅點設計獎。外型設計靈感來自於超級跑車，Titan GT77擁有空氣動力學的流線感，搭配以跑車進氣孔為設計主題的散熱格欄，將散熱效能提升至極限。此外，全新的投射式Mystic Light bar就像超跑上的底盤燈，為玩家帶來無限可能的炫光效果，隨時隨地完全沉浸在氣氛燈效營造的多樣情境模式中。

Titan GT77搭載具備16核心的Intel Core i9-12900HX處理器，能帶來桌機等級的強悍效能，搭配NVIDIA GeForce RTX3080 Ti 筆記型電腦GPU以及獨家MSI OverBoost超增壓模式技術，能將GPU和CPU的效能完整釋放至極限。MSI非常驕傲地宣布，在CPU/GPU同時滿載負荷狀態下，可提供最高達250W的震撼效能！

Titan GT77配備世界級大廠SteelSeries專為筆記型電腦打造的Cherry MX 超薄機械式鍵盤，全新鍵軸提供絕佳觸感與回饋力道，集結精確度、速度與耐用性於一身。最重要的是，這些頂尖技術全都完美裝載在僅有23mm的纖薄機身中，成就這款超跑等級的極致奢華電競筆電！