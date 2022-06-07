台美政府共同發起的「台美21世紀貿易倡議」，在野黨質疑倡議沒有實質協定，批評是「大內宣」。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今天表示，「倡議」英文意涵是過去沒有做過的事情，透過倡議內容定出目標，是未來兩國要簽定貿易協定重要的過程，最後目標就是簽FTA自由貿易協定，希望努力在蔡總統任內簽成。

針對「台美21世紀貿易倡議」，外界諸多疑問，鄧振中今天接受廣播節目專訪表示，過去台灣積極與美洽簽FTA，現在對方同意，所以變成倡議，相信美方態度的轉變，跟去年萊豬公投有很大的關係，如果公投通過，美方會懷疑台灣的決心。

鄧振中以提親來形容「台美21世紀貿易倡議」，這個倡議就像雙方決定要提親，決定要安排訂婚、結婚，把家庭建立起來，過程多有很多事情要談，需要雙方溝通擬具共識，最後促成FTA簽定。

鄧振中強調，「台美21世紀貿易倡議」是重大進展，過去我方很想要洽簽FTA，現在美國有回應，這是展開FTA的起步，詳細具體內容還要談，倡議不需要國會通過，但若要簽FTA要經國會通過。

對於未來台美洽簽FTA，中國因素是否會成為壓力，鄧振中說，這要看美國政府的反應，雖然台美雙方宣布後，中國外交部就有反應，但不影響台美雙方持續洽談。

印太經濟架構（IPEF）台灣未納入首輪名單，鄧振中不認為，美國不邀請台灣加入，而是其他國家擔心台灣加入，中國會找他們麻煩，即便如此，我們還是要爭取加入，簽訂FTA跟印太經濟架構有關係，台灣國際關係要經營很綿密，不能有缺口。

此外，大陸經濟學者陳文玲稱一定要收復台灣，把台積電弄到手。鄧振中說，這是不可接受的說法，這樣做就變成強盜，沒人相信這樣的說法。