Apple於6/7在WWDC22開發者大會中，正式公開iOS 16系統，iOS 16作為Apple最新版本的作業系統，其變化是系列中最大的，而其中最吸睛的亮點便是「鎖定畫面」的升級，除了能依照個人的喜好做設定外，還能與專注模式一同結合使用，不過需要注意的是，此次的iOS 16升級會有機型的限制，Apple一共將會淘汰5種機型，而過往被果粉們稱為長壽神機的iPhone 6s，在此次也遭到除名。

iOS 16系統可將通知至於鎖定畫面底部。(圖/翻攝自Apple)

此次iOS 16的更新中，有8大亮點最受到大家的矚目，分別是鎖定畫面、專注模式、iMessage訊息升級、強化原況文字及圖像查詢、郵件排程工能、iCloud 共享圖庫、錢包App、新一代CarPlay、支援名單和淘汰機型名單，其中，鎖定畫面便是此次iOS 16首要主打的亮點，不僅在外觀與功能上有大大升級，還可以依照喜好調整小工具及顏色，任何元素都可以隨心更改，最方便的是，顯示在鎖定畫面的通知還可以改為底部滾動，甚至也可以隱藏，為用戶打造舒適頁面。

在專注模式方面，其可以和鎖定畫面做搭配，將鎖定畫面打造得更加客製和個人化，而iMessage訊息升級則是可以撤銷訊息，其餘的各項主打功能，皆能讓iPhone用戶有更方便及個人化的體驗，有興趣得知完整資訊的果粉可以至Apple官網查詢，相信大家在看完後一定會相當期待。

iPhone 6s系列將被Apple淘汰。(圖/翻攝自Apple)

最後也要提醒廣大的果粉們，Apple在此次的大會中除了宣布了iOS 16系統的全面升級，同時也公布了支援機型和淘汰機型，而過去素有最強長壽神機的iPhone 6s系列也將在此次淘汰，未來想要更新iOS 16的用戶們可要多加注意了；若是想更加了解iOS 16升級事宜的果粉們，建議大家可以持續關注Apple的官網，並期待更新的到來。