小港醫院第二醫療大樓，歷經3年多施工，預計明年8月試營運。（立委賴瑞隆提供／高雄洪靖宜傳真）

小港醫院是南高雄重要醫療機構，服務小港、林園、大寮、鳳山、前鎮區超過88萬人口。每月急診量高達6000人次，病床數不敷使用。目前啟動新建第二醫療大樓計畫，歷經3年多施工，此項工程預計14日上梁，於2023年8月試營運，完工後預計總病床數將增加至741床，成為中度緊急醫療醫院及急重症醫療大樓。

小港醫院於1998年啟用，因鄰近重工業區及高雄港，扮演著工安意外、交通意外、汙染治療的重要角色，是搶救急病患者的重要醫療服務機構。小港醫院現有一般病床341床、特殊病床159床，共計500床，每月急診量高達6000人次，病床數已經不敷使用。在各界爭取下，2016年成功擴充236床病床，同時2018年3月也協助與市府合作辦理興建營運BOT移轉案，續約35年，並啟動新建第二醫療大樓計畫。

「小港醫院第二醫療大樓興建案」總投資額30億餘元，興建地下3樓、地上10樓建築物，工程在2019年11月動土、歷經3年多施工，將於這個月14日上梁，預計於2023年8月試營運，完工後預計總病床數將增加至741床，成為中度緊急醫療醫院及急重症醫療大樓，讓高雄市民及勞工有更加優質完善的醫療保護體系。

立委賴瑞隆說，南高雄因位處重工業及高雄港區，大型車輛多、工安風險高，醫療設施、人力資源都急需擴充，明年中小港醫院第二醫療大樓啟用，將增加小港醫院整體服務能量，減少市民等候時間及提升醫療品質，讓南高雄市民有一個守護健康安心治療的準醫學中心醫院。