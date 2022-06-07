涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年初遭檢方依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，目前羈押中，他不滿新北地方法院裁定限制他檢閱證據資料提抗告，台灣高等法院將原裁定撤銷，發回重裁。

據了解，林男日前在新北地院審理時只承認傷害罪、強制罪，針對偷拍、偽造文書等其餘罪行全數否認，僅認客觀事實，並指叫助理用人頭帳號留言一事，留言內容可受公評，法官也已裁准聲請高嘉瑜到庭作證。

林向新北地院聲請重製「全部卷宗及全部將於審判期日提示調查之所有證據、併起訴書證據清單所列全部證物，但新北地院合議庭評議後4月8日裁定，關於林經扣押錄音筆內之電磁紀錄部分，宜由辯護人釋明與本案相關、需要檢閱之檔案為何。

合議庭裁定，要在準備程序時以開示證據之方式供辯護人檢閱；關於卷宗部分，則區分為可交由辯護人重製之卷宗，及與本案有關可供辯護人於準備程序時檢閱、但不可重製之卷宗，與本案無關僅告以要旨不予提示等。

林委由律師提抗告後，高院認為，新北地院裁定，並未說明就律師得予重製、得檢閱不得重製、不得檢閱及重製之標準為何，亦未就排除律師得予重製之卷證資料說明所為限制閱卷之法律依據為何，或有無必要而正當之理由，壓縮被告訴訟上防禦能力之虞。

高院指出，林的律師聲請付與重製檢察官移送至法院之全部卷證，在無依前述如國家安全、機密事項、智慧財產權、營業秘密、性侵害、兒童、少年或其他應保密事項等設有限制規定或有其他正當而必要保密之例外情形下，原則上不應對於律師閱卷權為例外限制，將原裁定撤銷。