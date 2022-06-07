對於陳適安提到員工置身高陽性環境，覺得「殘忍」的說法，台中市衛生局長曾梓展表示「尊重」。(林欣儀攝)

前台灣基進黨立委陳柏惟在臉書發文，指台中榮總院長陳適安要求中市府、端午連假期間關閉中央公園快篩給藥得來速，讓員工休息，卻遭市府拒絕，且他認為將員工派到陽性確診達80、90％的場所工作，是「殘忍」的；台中市長盧秀燕則說，陳適安是很溫文儒雅的人，他不會講出這種話。

台中市衛生局長曾梓展則表示，中榮上周有提出連假最後1天暫停服務，但因考量假期醫療量能較低，後來改為服務半天。

陳柏惟的貼文PO出台中市長盧秀燕與陳適安的LINE對話，當中陳適安提到，中榮計畫在端午連假讓員工休息3天，要求市府即刻關閉中央公園快篩給藥得來速，待連假後再開啟，或是徵調其他醫療院所承接，但後來市府要求3天連假全開啟，即便中榮堅持只開周五、六，市府仍要求周日也開半天。

陳適安的對話中還提到，在中榮員工確診染疫率近9％的情況下，還要派醫護前往陽性確診達80至90％的場所工作，「恕我以『殘忍』兩字形容內心的感受」，他並呼籲市長傾聽中榮醫護的心聲，讓中榮保有適量合理的戰力來打贏這場戰役。

盧秀燕說，陳適安是非常溫文儒雅的人，她相信陳不會說出這樣的話，且在中央公園得來速開設期間，她也有去，陳都是非常客氣、感恩，陳適安領導的團隊對這個城市非常守護與愛護，中榮是因為要開設中央公園得來速與中央要求的兒童大型接種站，接了太多，像是童綜合負責的快篩給藥得來速就仍在運轉中，她很認同中榮需要讓員工休息。

曾梓展表示，台中市府分別與中榮、童綜合合作開設快篩給藥得來速，兩所醫院都協助中市服務1萬多位確診市民；上周假期前，中榮曾希望周日可以休息，但因城市假日的醫療量能較少，市府情商中榮周日再服務半天，中榮也欣然同意，直到星期一，因評估中市的醫療院所及基層診所都協助，醫療量能已經分散出去，且中榮員工很辛苦，雙方同意中央公園得來速開到周一為止。

至於陳適安提到員工置身高陽性環境，覺得「殘忍」的說法，曾梓展表示「尊重」。