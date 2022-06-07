華視新聞4月20日接連出現「新北市遭共軍導彈擊中」等離譜快訊，造成社會不安及國安高層關切，調查局台北市調處依違反《災害防救法》報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，北檢分「他字案」調查。檢方調查後認為是華視人員疏失出包，應無不法故意，已簽結此案。至於華視員工一連串的快訊出包，是否涉及《社會秩序維護法》，將移由警方依職權處理。

華視新聞4月20日上午7時，跑馬燈秀出一連串的戰爭快訊，包括「新北市遭共軍導彈擊中」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」等，引起民眾恐慌，以為兩岸之間真的開戰。

華視經內部調查後，表示快訊內容是4月19日為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，除向外界道歉與澄清，也強調將嚴懲失職人員。

但華視4月20日當天上午9時34分，再度出包，最下方跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」，然後出現「巴士海峽發現石油，預估蘊藏量100萬桶」，最扯的是跑馬竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」， 21日被爆出後，21日晚間華視再度發聲明道歉，並導致公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳2人雙雙請辭。

調查局不敢大意， 調查局資通安全處責成台北市調處依《災防法》散播災害謠言或不實訊息罪立案偵辦，調查人員20日聯繫華視，了解新聞跑馬快訊製播流程，同時請當天值班導播和負責字幕的工作人員到案說明，據悉2人供稱是誤植連結內容，訊後獲請回。

台北市調處隨即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，北檢分他案調查，北檢調查後認定無刑事不法，已簽結此案。