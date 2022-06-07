臺南端午節連假三天連假，前兩天天氣宜人舒適，第三天雖有局部雨勢，卻不減國人出遊興致，臺南各觀光景點皆出現觀光人潮，整體來講旅客人數較5月勞動連假多了3成3。臺南市長黃偉哲表示，臺南在防疫措施下也照常舉辦多場精彩活動，目的就是為了讓國人來臺南能玩得安心盡興而歸，再來就是7月暑假旺季，更是走訪臺南的好時節，也歡迎市民朋友繼續到支持臺南觀光，闔家來趟難忘的小旅行。

根據臺南市政府觀光旅遊局統計，臺南主要知名景點端午連假旅遊熱點，以國華海安商圈、小西門、南紡、赤崁樓及孔廟周邊區域，三天共到訪逾20萬人為最多，安平老街及新化老街也近8萬人次來遊玩逛街。戶外山區景點如關子嶺風景區及梅嶺風景區有近2.3萬人次登山健行享受在地美食。溪北菁寮老街俗女村也有近4千人次參觀，體驗回憶舊式農村生活深受旅客歡迎。而善化牛墟假日開市及周邊的善糖園區，也熱鬧湧進了逾6千人參觀。

虎頭埤風景區響應端午節划龍舟傳統，特別在端午連假推出踩船6折優惠，也邀請大家體驗水域遊憩活動的樂趣，沁涼舒暢放鬆消暑，共吸引近7百人下水體驗獨木舟、立式划槳及龍舟板等，園區三天也共近6千人次來入園踏青。頑皮世界野生動物園區「粽夏綠洲派對」活動，假日限定綠洲水樂園要讓親子遊客玩嗨消暑，也吸引近4千人入園。

觀旅局局長郭貞慧表示，防疫期間只要維持良好防疫習慣就能正常生活出遊，與朋友彼此關懷問候身體健康，更熱烈歡迎大家來遊玩臺南賞美景品美食，另外臺南觀光「復原者聯盟」優惠方案將至6月30日止，歡迎全國康復者出示簡訊或健保快易通健康存摺資料，在PCR確診15日後，到臺南透氣。