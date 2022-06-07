電子零組件廠信邦(3023)自結5月合併營收為24.93億元，月增0.74%，再創單月歷史新高，信邦董事長王紹新表示，雖然下半年產業變數不少，公司將謹慎因應，期望業績可以持續成長，日系外資今天上調信邦投資評等至「優於大盤表現」，激勵信邦盤中股價逆勢走高。

蘇州及昆山廠商於5月陸續復工，及時補上面臨短缺的原料，信邦5月合併營收為24.93億元，月增0.74%，年增14.99%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為119.1億元，較去年同期成長15.51%，亦是歷年同期新高。

信邦表示，5月合併營收成長，係醫療及健康照護、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較4月成長13%、5.11%及5.78%；累計前5月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.5%、汽車產業成長32.52%、綠能及節能產業成長10.1%、工業應用產業成長17.99%、通訊及電子周邊產業成長11.53%。

王紹新表示，雖然疫情讓整體供應鏈生產面臨挑戰，公司全球都有廠區，可以因應客戶訂單及材料供應狀況調整生產，現在看起來，下半年產業確實有些雜音，變數不少，公司將謹慎因應，還是期望能有旺季，業績可以持續成長。

日系外資最新報告指出，由於產品組合優化，且新台幣兌美元貶值，加上原物料價格改善，信邦2022年毛利率前景好於預期，略微提高2022年每股盈餘預估1.4%，但保持2023年到2024年每股盈餘不變；將信邦評等從「持有」上調至「優於大盤表現」，目標價也由277元調高至280元。