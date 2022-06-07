不知道你有沒有見過那種見一個愛一個、控制不了自己感情的多情男女呢？前一秒還在和伴侶卿卿我我，下一秒見到新人馬上忘了舊愛。往往這種花心到極致的人，對於自己的這種行為不自知，甚至不覺得自己有什麼不對，讓我們來看看有哪些星座上榜吧！

#天秤座

天秤座性格溫和，待人處事得宜，十分有人緣。就算天秤身邊已經有另一半，還是會有人想趁虛而入，橫刀奪愛。尤其是天秤座的男生，他們講話不油條，對女生非常紳士。就因為如此，女生非常容易墮入天秤的溫柔鄉。但其實天秤男有中央空調的傾向，他對你好，也會對千千萬萬個人好，而他覺得這是一種社交禮貌。

#射手座

你管不住我的人，更管不住我的心。(圖/翻攝自觸mii)

愛情對射手座來說是場冒險遊戲，射手對待愛情的態度熱情奔放，他們崇尚情感自由，不喜歡被另一半拘束。恰好，如果射手座遇到一個沒有安全感，喜歡將他們綁在身邊的伴侶，他們會更加反感，甚至想要逃離。射手天性不安分，想愛誰就愛誰，當然不愛也是。這種不受拘束的性格，排在多情星座第二名非常正常。

#雙子座

三心二意，抉擇不定老毛病。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座跟小孩一樣，對什麼事都充滿好奇。不只是對生活上的大小事，他們對感情也是如此。如果你剛好優秀亮眼又充滿挑戰性，會激發雙子座的熊熊勝負慾，非得要得到你不可。但雙子最大的缺點就是三分鐘熱度，今天愛你，明天又不愛你了。他們的變化速度快到有時候自己都跟不上，像變了一個人一樣。雙子座是典型的享樂主義，不會太過糾結於愛情。如果兩個人他都有好感，就會互相隱瞞，兩個同時交往。

以上3個星座可以同時愛上兩個人，甚至兩個以上。但隨著年齡增長，他們也會漸漸地把玩心收回，並不是這些星座就沒有專情、顧家的人。有時候只是一時的新鮮感跟刺激蒙蔽了他們的雙眼，等到年華老去時他們就會理解真情多難能可貴了。