警方小心謹慎將張女從最頂樓，再從樓梯走下來協助就醫。（民眾提供）

台中市梧棲區張姓女子，疑因情緒不穩，昨天下午6時許到文化路某住宅大樓頂樓欲輕生，經警方安撫並通知張女的女兒及救護車到場，協助強制就醫；未料張女自行離開醫院晚上8時許，二度跑上頂樓又欲輕生，警方獲報再度趕往安撫張女情緒，成功護送下樓再強制送醫。

清水警分局梧棲所昨晚間6時許，接獲民眾報案，指稱梧棲區文化路某住宅大樓頂樓有女子欲輕生，警方獲報趕抵現場，發現張姓女子情緒激動坐在頂樓；梧棲所副所長程士坤及員警陳柏為立即上樓，安撫張女情緒，並通知張女的女兒及救護車到場。

經副所長程士坤安無後，張女由警方護送下樓後，協助強制救醫。未料，張女又自行離開醫院，於晚上8時許，竟又跑上頂樓準備欲輕生，警方獲報後再度趕到現場，程士坤再次爬上頂樓，安撫張女情緒後，再由警方成功護送下樓，二度又強制將張女送醫。

警方表示，依張女的女兒透露，媽媽因精神及情緒不穩定，近日未按時服藥。感謝警方救援及協助送醫。

梧棲分駐所長劉凱萍表示，提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家人情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。

頂樓精神不穩就醫