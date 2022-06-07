台中市7旬張姓婦人日前認識一名男網友，對方邀她投資且保證「穩賺不賠」，張婦不疑有他，獨自前往壽險公司以保單借款15萬餘元，行員察覺有異報警，警方苦口婆心勸說，婦人才警覺投資手法與詐騙新聞案例如出一徹，果斷放棄借款。

豐原警分局表示，豐原派出所警員陳志輝、呂祈政日前接獲國泰人壽公司報案，稱有位婦人以投資為由欲以保單借款新台幣15萬9000元，疑遭詐騙，請求警方到場協助。

經警方到場了解，張姓婦人日前於交友軟體認識一名男生，對方介紹外匯投資管道，保證「穩賺不賠」，因她身上無資金故以保單借款準備投資。

員警一聽到關鍵字「穩賺不賠」，研判婦人遇到詐騙，以相同案例勸說勿將借款投入陷阱中，經苦口婆心勸說，婦人才警覺投資手法與詐騙新聞案例如出一徹，果斷放棄借款。

所長許志弘表示，警方會持續利用各種集(機)會及社群軟體積極向民眾宣導，並呼籲民眾遇有疑似詐騙情形，應保持冷靜、細心求證，撥打165或110專線報案查證，保障生命及財產安全。