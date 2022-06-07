行政院人事行政總處今（7）日公布「112年政府行政機關辦公日曆表」，112年總放假日數為116日，包括農曆春節、清明掃墓等，3日以上之連續假期（併同例假日）共計有7次。

行政院表示，112年政府行政機關辦公日曆表是依據「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定進行核定，3日以上連續假期共有7次，依時間順序分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（10日）、和平紀念日（4日）、兒童節及民族掃墓節（5日）、端午節（4日）、中秋節（3日）、國慶日（4日）等。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人放假則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理；各級學校適用的學年度行事曆，則是由各該主管教育行政機關訂定；民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，則應依該法主管機關勞動部的規定辦理。