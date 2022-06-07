2022城市博覽會即將在基隆登場，台鐵局、基隆市政府台鐵局共同推出限定版「港都咖哩排骨便當」，6月10日至19日每日上午10點30起在台鐵基隆火車站台鐵便當販賣店（南站）開賣，每日供應100個，每個售價120元。該款便當包材是特別繪製，讓民眾滿足味蕾的同時，視覺上也享受滿滿的港都風情。

基隆市長林右昌表示，基隆市是台灣的起點，包括鐵路起點及國道起點等水準原點都在基隆，且基隆不僅是海洋城市，更是美食之都，因此特別透過「2022城博會」與台鐵局共同推出聯名台鐵便當，希望用充滿海港風味的城市博覽會便當，熱情迎接來自各地的遊客們。

該款便當由台鐵局七堵餐務室掌廚，且是台灣第一位取得義大利慢食大學碩士學位的食材達人徐仲設計，他也是「2022城博會」B2正濱展區「大基隆。市」特色市集策展顧問。

為何選擇咖哩口味作為主菜？徐仲說，日據時期起基隆就是台日海運交通的門戶，日本洋食文化之一的「咖哩」因此輾轉傳入台灣，並逐漸融入基隆當地飲食中。另外也將基隆在地魚漿製成的特產「吉古拉」及「豆干包」作為配菜。

值得一提的是，「港都咖哩排骨便當」的包材腰帶特別好看，是邀請圖文作家兼「大基隆。市」策展人米力操刀，以手繪插圖和溫暖筆觸勾勒出「基隆嶼、漁船、港口」等意象，讓便當從食材到包材都洋溢港都風情。

基隆市政府產業發展處處長黃健峰表示，基隆是座海港城市，不僅看得到無敵海景、體驗得到漁業文化、也吃得到新鮮澎湃海味，此款城博版限定便當，就是兼具基隆港海味及洋食風味，令人回味無窮，千萬不能錯過。

「 CITYEXPO城市博覽會，整座城市都是我們的展場與舞台！」基隆市政府城市行銷處處長曾姿雯表示，歡迎大家搭火車來基隆參加「2022城博會」，國門廣場、正濱漁港、海洋科學館、沙灣四大展區，帶民眾看見不一樣的基隆。