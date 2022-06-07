原先規劃由大安在地居民親手種植，因應近日疫情升溫，改由觀旅局植樹，並請台灣山林復育協會協助指導。（台中市觀旅局提供）

台中市觀旅局縫補海線綠帶。（台中市觀旅局提供）

台中市府積極改善大安濱海樂園，成為台中海線新亮點，5月下旬在海堤外灘以造林方式復育海岸天然林，台灣山林復育協會協助提供650株黃槿樹苗，並分享多年造林經驗，未來海岸林植樹後將形成天然綠帶固沙，不僅可解決海岸線退縮問題，也可降低風沙，縫補大安濱海樂園既有綠帶斷鏈，改善當地居民生活品質。

台中市觀旅局表示，原先規劃由大安在地居民親手種植，因應近日疫情升溫，改由觀旅局植樹，並請台灣山林復育協會協助指導。海岸造林條件較為嚴峻，必須克服強風、日曬及土壤鹽分的問題，也要把握造林時節，因此安排搭配梅雨季降雨，提高苗木存活率，後續也將補植濱刀豆，不但可幫助沙灘定砂、改善海埔新生地土質，更希望未來冬季東北季風時，降低風沙對居民的影響。

觀旅局說明，大安區因大安港而得名，大安港是台灣中部西海岸重要登陸口岸，航道曲折迴繞，形狀呈一螺旋狀，又稱為螺絲港。因氣候及環境變遷，大安港的港口機能逐漸消失，近年來市府積極改善大安濱海樂園，成為台中海線新亮點，也將持續結合地方歷史和人文特色，帶動地方發展。

觀旅局指出，大安濱海樂園擁有絕美的海天一線濱海沙灘，白天可以玩沙戲水欣賞美麗湛藍海景，黃昏時還能在觀海平台與美麗夕陽合影留念，周邊濱海觀光景點，包括龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區及休閒農漁園區等，適合規劃成慢遊海線一日行程。