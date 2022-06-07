大家知道「簡嘉芸」嗎！不知道也沒關係，但你們一定聽過過去火爆全台的經典廣告台詞「張君雅小妹妹，恁叨的泡麵已經煮好了，恁阿嬤限妳一分鐘回去呷；哪嘸，到時麵若爛去，伊是概不負責。」相信腦中印象就會浮現一顆頂著泡麵頭的小女孩張君雅，本名叫簡嘉芸的她，現今可已是一名氣質漂亮的護理師，社群帳號被翻出也喚起眾人童年回憶！

上次出現螢光幕為五年前，當時節目內分享過去拍攝經歷笑翻全場。(圖/翻攝自中時新聞網)

大家記憶裡的張君雅小妹妹現已長大成人，距離上次在電視節目亮相已是2017年《麻辣天后傳》，當時雖留著大捲長髮，但圓潤的臉頰仍能隱約看出大家印象中模樣，也在節目分享小時候拍廣告因不停奔跑，使她在片場容易餓，但她媽媽也懂得如何讓她集中精力就說：「拍完就有雞腿便當吃！」，讓她餓到把攝影機當雞腿跑，使錄影棚內眾人都笑翻。

過去有客串偶像劇《惡作劇二吻》萌生了想成為護理師的夢想。(圖/翻攝自中時新聞網)

除了經典泡麵廣告外簡嘉芸也有參與偶像劇《惡作劇二吻》的客串，透露當時的小少女心，覺得鄭元暢飾演的「江直樹」醫生超帥，也讓她對「護理師」職業產生了興趣，後沒選擇繼續留在螢光幕前決定往醫護這條路努力，也在去年順利從長庚科技大學護理系畢業後成為正式的護理師。

簡嘉芸女大十八變，現氣質又有魅力。(圖/翻攝自instagram「@jiayun_0413」)

簡嘉芸近期社群帳號又受到眾人關注，相較５年前又瘦了不少，曾表示因被高中暗戀學長拒絕所以狂減了「18公斤」，從小童星變身小女人，也更顯氣質魅力，現今也收穫甜甜的戀愛，時不時分享情侶動態，閃瞎一票單身狗！祝漂亮小姐姐愛情事業都能順利，也鼓勵大家若面臨轉換跑道的困難，也能堅定自己的選擇實現理想。