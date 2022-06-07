醫師蕭信昌(如圖)發表公開信，控訴陳穆寬霸凌、羞辱醫院員工。（資料照）

蕭信昌妻子邱足滿，本月初也遭彰基無預警、無理由不續聘。（資料照）

「彰基風暴」越演越烈，去年同樣遭無端不續聘的耳鼻喉科名醫蕭信昌，今發表千字公開信，直指掀起彰基風暴的就是院長陳穆寬，他說陳穆寬霸凌羞辱醫院員工，許多名醫憤然離開，所有醫師遭霸凌後出走的過程全如出一輒，到底哪裡得罪陳穆寬，他真的不知道。

蕭信昌今發表公開信，表示4日遭無端不續聘的邱足滿醫師就是他的太太，他認為太太是因為他無端遭牽連，作為她最親密的家人，他感到非常不忍，他說他知道這是陳穆寬院長對他個人的欺凌，強行逼退他，又毫無節制的禍延他的家人。

蕭信昌表示，當初自己默不作聲離開，只會讓院長更肆無忌憚的排擠醫師，讓這種惡行不斷重演，當初被迫離開是因為家裡有肉票在他手上，因此隱忍下來，如今他把肉票也處決了，他認為應該大聲把話說出來，否則將成為加害下一個彰基人的幫兇。

蕭爆料，2020年11月正在開刀的他，突遭院長來電責罵，劈頭責備他不會開刀，後來才知道有一位開完腮腺的病人，因傷口癒合不好改去院長的門診，院長告訴他開這種刀也會感染，醫學中心不是他該待的地方，隨即下令住院醫師不可跟刀，不可照顧他的病人。

蕭還說，院長更下令其他醫師不能再跟他講話，到現在仍不知道哪裡得罪院長，他說陳穆寬只是在霸凌羞辱醫院員工，更在羞辱醫療行業的所有人，這本該是台灣社會最信賴、最受尊重的一群人，如今卻變成這樣，他只期盼長老教會總會，能為台灣人民找回神愛世人，醫療濟世的初衷。

對此彰化基督教同樣低調不正面回應，表示這屬醫師個人看法，給予祝福不予置評。