北海岸、東海岸、小琉球珊瑚礁岌岌可危！依台灣環境資訊協會今天公布「2009至2020台灣各地珊瑚礁生態系健康程度」，發現北海岸及東北角、東海岸及小琉球等地已達「健康岌岌可危」的紅燈，小琉球珊瑚覆蓋率僅有10％至20％，學者坦言，小琉球面臨天然地形因素的先天不良及人為的後天失調，要待其自然復原的難度高，應要有人為的介入。

據該報告指出，東海岸的活珊瑚覆蓋率僅約30％至40％；北海岸及東北角活珊瑚覆蓋率約為20％至30％，並受到營養鹽指標性藻覆蓋率明顯影響；小琉球活珊瑚覆蓋率僅約為10％至20％，且無明顯回復跡象。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，其中北海岸顯示的為受到雙北遊憩的壓力，並發現優養化的影響；東海岸則受到增長的旅館、民間、國土流失等因素，致使泥沙威脅；綠島、蘭嶼、墾丁及小琉球等則受到多年前的珊瑚白化影響，其中小琉球並無明顯回復跡象。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，小琉球位於高雄市及屏東縣交界，除了城市汙染物排放影響外，漁業過度捕撈影響，也導致生物多樣性開始下滑，近年受到珊瑚白化影響、大型藻類取而代之，海龜受藻類吸引定居，致使更多遊客到訪，近年國旅大爆發更是造成壓倒駱駝的最後一根稻草，要待其自然復原難度高，除了總量管制外，也要有如藻類清除人為介入等。

台灣環境資訊協會呼籲，應訂立海洋保育法，並在2030年前劃設30％海洋保護區；加強漁業及休閒釣魚廢棄物管理；明訂海岸水下環境調查及評估項目，並落實後續追蹤。