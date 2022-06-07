林志成／台北報導

數學乙要不要納入分科測驗的考科中？大學招聯會今宣布，基於大學選才需求，並廣泛蒐集高中意見後，決定在114學年起分科測驗加考數學乙，現在國三生適用；至於國文、英文是否也納入，目前尚未討論。

大學考招新制今年首度實施，但分科測驗僅考數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理及公民等7科，國文、英文及數學乙等3科不考。不過進來外界一直有聲音，要求分科測驗也應該將國文、英文及數學乙納入考科。

大學招聯會今宣布，他們早在110年就決議，將數學乙考科納入分科測驗，之後陸續召開多次會議，分別就考科命題規畫的準備時間以及高中選課規劃、修課學習等情形，並廣泛蒐集高中端意見後，近日於常委會確定114學年正式實施。

招聯會執行秘書王文俊表示，常委會討論過程中，就蒐集到的高中端意見，審酌大學端過往涉及增加考科修訂都是3年前公告，考量目前高一學生的課程計畫、以及高中升學相關宣導已完成，為不影響已經入學的高中生權益，讓每一屆考生在入學時充分了解未來報考的考科跟內涵，經與會的大學校長充分討論後，通過從114學年度分科測驗納入數學乙考科。

由於招聯會已於5月2日公布113學年度繁星推薦、申請入學招生管道數學考科參採查詢系統，隨著納入數學乙時程定案，招聯會將一併公布113學年度分發入學招生管道數學考科參採查詢系統，供目前高一學生選課規劃參考。

另外，招聯會原擬於分科測驗前，提供 108至110年考試分發入學管道成績以60級分制換算後的相關資料，但是，常委會顧及111考招新制上路，為避免提供舊方案換算後的相關統計資料造成混淆、誤解，決議不另公告。

考分會將在7月27日大考中心公布分科測驗成績當天，併同於官網公告當學年度之各系組招生名額 （含回流 ）、採計科目組合(含學測及分科測驗)成績人數累計及其最低登記標準分數；其中，依校系採計科目的各種組合成績人數累計表，將以每1級分為分數區間，提供各分數區間人數、人數百分比、累計人數及累計百分比等統計數據，提供考生作為選填志願參考。

國文及英文科是否也該納入分科測驗，教育部之前表示，高三生國文科及英文科的選修科目包含不同的課程內容，且學生不需全選修的情況下，大規模且統一的紙筆測驗恐無法命題。不過教育部仍授權讓招聯會去討論，但招聯會常委會近日並未觸及此一議題。