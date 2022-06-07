伴隨銷售動能增溫，保健食品廠晨暉生技（1271）5月營收達3,252萬元，年增8.4％，再創同期新高；累計今年前5個月營收達1.45億元，年成長19.85％，也創歷年同期新高。

晨暉生技表示，目前在手的訂單能見度已達下半年度，除了與現有品牌客戶攜手強化廣告行銷力道和開拓新品項之外，今年也將藉由子公司開拓多元銷售通路，全面搶攻保健食品市占率。

此外，晨暉生技將以既有的NTU 568紅麴與NTU 101乳酸菌產品為基礎，持續深化研究與應用開發新產品，例如：根據紅麴發酵製程技術的進化，配合外銷市場需求，將持續推進新複合配方之NTU 568紅麴原料，以及其膠囊與錠劑等劑型開發。NTU 101乳酸菌則基於目前研究成果，與代工廠完成NTU 101發酵型產品量產級的工業製程，並開始嘗試將乳酸菌原料應用於食品型態產品開發，例如：已將含有NTU 101 活菌的益生菌巧克力試量產，並且進入安定性試驗。