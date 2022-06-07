會員經濟持續發酵，全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café會員人數衝破50萬人。cama café鼓勵消費者馬上下載cama APP加入品牌會員。除了立即享有本次會員慶優惠外，單筆消費滿50元可累積1點，最低6點即可兌換折價優惠券，全台門市可跨店集點。

為感謝咖啡老饕與喜歡咖啡的每位消費者支持，cama café感恩推出為期4週的折扣優惠，包括新加入會員免費贈送黑咖啡！所有會員週週贈送50元咖啡金；以及最殺飲品30杯85折、咖啡豆2包85折可寄領優惠，讓cama café現烘的飽滿香氣，陪伴會員毎一天。

cama café表示，感謝我們最忠實的會員朋友，會持續秉持咖啡專業與新鮮現烘的堅持，毎日提供最不簡單的好咖啡。這次優惠品項囊括飲品、咖啡豆及濾掛，無論會員想外帶咖啡或在家自煮，都可使用本次優惠回饋，享受一杯你最愛的cama。

cama café同時祭出年度最大優惠優惠，活動於6／8至7／7為期四週，新會員贈送黑咖啡，活動期間內，新加入cama café APP成為會員，即可獲得中杯黑咖啡兌換券乙張。(活動限量5萬杯)

此外，提供飲品折價券50元，活動期間內，毎週發送10元飲品折價券5張，想喝什麼就喝什麼，優惠隨享，優惠券亦可輕鬆轉贈給其它cama會員。

另飲品5杯88折，單次購買5杯，即享88折優惠，可寄杯。飲品30杯85折，單次購買30杯，即享85折優惠，可寄杯。最適合毎天都需要享受一杯cama的會員好朋友。

咖啡豆方面，2包85折，單次購買2包，即享85折優惠，口味可任選，可寄豆。濾掛咖啡20包85折，居家存貨最好選擇，單次購買20包，即享85折優惠，口味可任選，不可寄貨。