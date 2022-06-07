外傳85歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）可能提前退位。

現年85歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）將提前至8月舉行樞機主教會議，隔日再造訪安放13世紀自請遜位的教宗塞里斯泰五世（Celestine V）陵墓的大教堂，這2件不尋常舉動讓外界揣測教宗方濟各可能提前退位。

英國《衛報》（The Guardian）報導，自5月初教宗方濟各首度坐輪椅出席公開活動後，他可能隨前教宗本篤十六世（Benedict XVI）提前退位的傳聞便甚囂塵上，在那之前教宗才為膝蓋疼痛進行小手術。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）近期以輪椅出席公開活動引發關注。（資料照／路透社、教廷官方電視台Vatican Media）

後續梵蒂岡宣布，教宗將提前於8月27日舉行樞機主教會議，選出新樞機主教，當中部分人選將有資格角逐成為下一任教宗。

此外，教宗也將於8月28日前往義大利中部城市拉奎拉（L'Aquila）參與當地宗教慶典，屆時他將拜訪供奉13世紀教宗塞里斯泰五世陵墓的大教堂。塞里斯泰五世在上任5個月後於1294年退位，是天主教會首位自願請辭的教宗。

前教宗本篤十六世也曾於2009年造訪塞里斯泰五世的陵墓，本篤十六世後於2013年退位，當時就有評論指本篤十六世造訪塞里斯泰五世的陵墓具有象徵意義。

法國天主教媒體《十字架日報》（La Croix）駐羅馬編輯麥肯斯（Robert Mickens）表示，在8月舉行樞機主教會議是非常奇怪的事，「他沒有理由必須提前3個月舉行，然後又前往拉奎拉。」

在樞機主教會議後一周，教宗將與樞機主教會面，報告有關他如何改革梵蒂岡政府，包括官員的任期限制及讓女性擔任此類職務。

麥肯斯坦言屆時教宗可能會宣布其他事項，「可能不是他將辭職，但我認為有很大的可能性。」

報導指出，教宗方濟各上任初期就曾說過樂見教宗退位變成常態，他也在2015年說過感覺自己的任期只會是短暫的，甚至形容本篤十六世提前退位的決定「相當勇敢」。本篤十六世退位時為85歲。

針對教宗可能提前退位的傳聞，《全美天主教紀事報》（National Catholic Register）駐梵蒂岡記者懷特（Christopher White）表示，不認為方濟各希望同時有2位退休教宗，他說一位角色不明確的教宗偶爾就讓方濟各感到頭痛了。

懷特指出，如果本篤十六世先離世，方濟各希望做的事是對退位教宗應該扮演的角色進行改革。