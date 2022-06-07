影視圈拍攝現場，其實是充滿危險的場域，先前台灣Netflix製作、炎亞綸、張睿家、姚愛寗及尹昭德等人主演的影集《初擁》，日前到苗栗縣南庄鄉鹿場部神仙谷取景拍攝，發生了攝影師與收音師雙雙墜谷的意外，被救出後已無生命跡象，如今陸劇《一路向前》劇組發生一樣的慘劇，兩名工作人員在拍水下戲時落水，找到人時已成冰冷屍體。

由習辛執導的陸劇《一路向前》，請來《延禧攻略》女星練束梅(練練)及男星李健擔綱主演，該劇於去年12月22日內江大千園舉行了開機儀式，日前劇組在四川內江市中區龍門鎮蘭家沱村取景，不料本月4日，傳出在沱江拍戲時，有2人意外落水。

起初只確認了落水者是《一路向前》的劇組人員，之後劇組相關人士吳先生透露，這兩人是組內武行工作人員，得知發生落水意外後，雖然隨即展開搶救，但撈上來時兩人已死亡，另一名工作人員羅先生也證實，當時是在拍水下戲，「莫名其妙地人就不見了」，發生意外後劇組已先暫停拍攝，待調查事故發生原因。

據《極目新聞》報導，《一路向前》劇組有2人落水溺斃一事，已獲得龍門鎮政府工作人員證實，事發地點附近一名村民透露，他的朋友在該劇組擔任臨演，他因此得以去探班看人拍戲，當晚親耳聽見有人喊著「落水了」，接著看到劇組工作人員開始在岸邊搜索，但一直沒找到人，直到隔天下午才見到有一人被撈起，但早已沒了生命跡象。